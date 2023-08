Edge, leyenda de WWE, insinúa con su retiro de los cuadriláteros

La WWE está muy cerca de perder a una de sus grandes figuras, después de que el integrante del Salón de la Fama Edge, planea su retiro este fin de semana.

The Rated-R Superstar celebrará su 25 aniversario en WWE en un combate en mano a mano ante Sheamus este viernes 18 de agosto del 2023 en el Scotianbank Arena, de Toronto, Ontario, en Canadá.

En este combate marcaría el último enfrentamiento de Edge dentro de la empresa, después de que apuntó que termina su contrato en WWE.

“Esto es lo que puedo decir sinceramente, y no es la respuesta que todos quieren escuchar. Realmente no lo sé. Es extraño en mí, pero no lo sé. De verdad que no lo sé. Lo he pensado un poco, pero no mucho. Este es el último combate de mi contrato actual”, aseguró en ET Canadá.

Por otra parte, el excampeón mundial aseguró que la decisión no será fácil de tomar.

“Sinceramente, no lo sé. Probablemente no lo sabré hasta que llegue al vestuario esa noche y me descomprima, deje que toda la ansiedad y la tensión que no solía tener antes de actuar, la tenga ahora. Eso es extraño para mí y hace que sea mucho más difícil hacer esto. Voy a cumplir 50 años en octubre. Ya no es fácil. Lo que antes daba por sentado poder hacer, ahora, hay un proceso y una caída. Hay muchas cosas. Es el trabajo soñado, pero se está haciendo muy duro”.

Por otra parte, WWE aún no ha apuntado sobre la posibilidad del retiro o el adiós de la figura de los encordados.

“Creo que la idea era que Edge pensó que tal vez SummerSlam se llevaría a cabo en Toronto y tenía la esperanza de eso, y entonces ese sería el lugar donde se retiraría. Porque él quiere retirarse en Toronto, y este es el año del que estaba hablando para retirarse de verdad, en su segunda jubilación”, mencionó Dave Meltzer.

Edge, que sufrió un retiro por 10 años tras una lesión en el cuello, es una de las grandes figuras al ser campeón mundial en 11 ocasiones, cinco veces campeón intercontinental y 14 veces campeón de parejas. También obtuvo dos Money In the Bank, y dos Royal Rumble. Fue inducido al Salón de la Fama en 2012.