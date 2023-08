“No debe de existir”, Miguel Herrera está en contra consejo de expertos de la FMF

Miguel “El Piojo” Herrera, actual técnico de Xolos de Tijuana, dio su opinión acerca del recién creado, consejo de expertos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y estuvo en desacuerdo de este, así como también lo expresó, Ricardo Lavolpe, quien dijo que nunca estuvo dentro.

Para Herrera, resulta contraproducente tener a tantas personas atrás de Jaime Lozano, porque entre ideas y puntos de vista diferentes, pueden confundir al estratega de la Selección mexicana, aunque no duda que la gente metida en el proyecto sea muy capaz, pues tienen mucha experiencia.

“Para mí no debe existir, no dudo de la capacidad de todos los que se han nombrado. No dudo ni tantito, todos son muy capaces, han tenido etapas extraordinarias, han tenido a la Selección, entonces no dudo de la capacidad de nadie de ellos, pero cada quien tiene su idea, cada quien tiene su forma de pensar, cada quien va a exponer su punto de vista y creo que le van a llenar más la cabeza de dudas al técnico que aclararle algunas cosas”, expresó el exentrenador del América en exclusiva par AS México.

“Cada uno va a dar su punto de vista y Jimmy tiene una forma muy clara de trabajar. Ya después él sabrá cuál le sirve y cuál no, pero en un Consejo de Expertos donde esté sentado recibiendo instrucciones o indicaciones, propuestas con diferentes pensamientos hasta mejor que la tuya, creo que me parece sería llenarle la cabeza más de problemas”, añadió.

Miguel Herrera fue técnico de la Selección mexicana del 2013 al 2015, dirigiendo en la Copa del Mundo de Brasil 2014, Copa América Chile 2015 y Copa Oro 2015.