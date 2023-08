Werevertumorro participará en las transmisiones de la Premier League

Para muchos la Premier League es la mejor liga del mundo, teniendo a los mejores jugadores del futbol y siendo seguida por aficionados de todo el mundo. México no es la excepción y ahora, las transmisiones tendrán un agregado especial al contar con la presencia del reconocido youtuber, Gabriel Montiel.

Este jueves el mexicano sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales que trabajará en conjunto con la plataforma Paramount Plus, para llevar al público dos de los juegos más interesantes de la siguiente fecha en la liga inglesa, el Fulham vs Brentford y el Tottenham vs Manchester United.

“Estoy feliz de darles la noticia que a partir de este fin de semana me integro a las transmisiones de Paramount Plus en Premier League desde Londres en el debut en casa de Raúl Jiménez: Fulham vs Brentford y también en Tottenham vs Manchester United”, se puede leer en la publicación

Saben que he cambiado el contenido desde hace unos años enfocándome a deportes. Sin duda este es uno de los trabajos más importantes y emocionantes que podría tener relacionado al futbol. Gracias a todos los que han estado apoyando, tirando hate o interactuando de alguna manera… pic.twitter.com/xpc5AK7acg — GABO MONTIEL (@werevertumorro) August 17, 2023

Ante esto, el posteo se llenó de comentarios de felicidad y aliento para el presentador del podcast Muy Fuera de Lugar. Por parte de Montiel, un nuevo mensaje fue compartido en el que agradece a su comunidad por el apoyo y también a sus detractores por las interacciones.

“Saben que he cambiado el contenido desde hace unos años enfocándome a deportes. Sin duda este es uno de los trabajos más importantes y emocionantes que podría tener relacionado al futbol. Gracias a todos los que han estado apoyando, tirando hate o interactuando de alguna manera son parte de este logro. ¡GRACIAS, Y SI TIENES PARAMOUNT AHÍ NOS VEMOS!”, finalizó Gabriel.