Saúl “Canelo” Álvarez le pone fecha a su retiro del boxeo profesional

Boxeo 2023 Saul -Canelo- Alvarez (MEX) vs John Ryder (ENG) Fight (L-R), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) and John Ryder (ENG) during the fight "The King Coming Home" for the Super Middleweight titles, endorsed by the World Boxing Council (WBC), the World Boxing Organization (WBO), the World Boxing Association (WBA) and the International Boxing Federation (IBF), at Akron Stadium, on May 6, 2023.



(I-D), Saul -Canelo- Alvarez (MEX) y John Ryder (ENG) durante la pelea "The King Coming Home" por los titulos Supermedio, avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organizacion Mundial de Boxeo (OMB), la Asociacion Mundial de Boxeo (AMB) y la Federacion Internacional de Boxeo (IBF), en el Estadio Akron, el 06 de Mayo de 2023. (Adrian Macias/Adrian Macias)