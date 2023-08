Lotería Nacional lanza billete alusivo a Nelson Vargas y los 45 años de su organización

Este lunes las instalaciones de la Nelson Vargas familyfitness, San Jerónimo, en la Ciudad de México, fueron testigos de la revelación del billete de la Lotería Nacional que conmemora los 45 años de los centros acuáticos de Nelson Vargas en el país. Varias personalidades se dieron cita para acompañar al entrenador en este icónico momento.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos ganan medalla de plata en Pentatlón Moderno

Fue en compañía de: Marco Antonio Mena Rodríguez, director de la lotería nacional, Nelson Vargas Escalera, director general de Acuática Nelson Vargas, y cuatro deportistas, Miguel de Lara, Jorge Iga, María José Matta Coco y Laura Vaca, que el empresario develó con gusto la distinción recibida.

Durante su presentación, el ex atleta expresó su anhelo y la pasión que lo condujo a crear las instituciones que en la actualidad cumplen 45 años de formar atletas y ayudarlos en su proceso de superación.

“Este sueño nació de la pasión, me apasionó llegar a ser el mejor entrenador de México. Afortunadamente, trabaje en el Seguro Social y ahí le di 23 años de mi vida a la natación, logrando tener el mejor equipo del país, mismo que alcanzó 4 medallas olímpicas y al salir de ahí, seguí con el sueño de tener una empresa privada que compartiera los valores que da el deporte”, mencionó con emoción.

Estás fueron las palabras del propio Nelson Vargas Basáñez.



"Nunca me imaginé salir en un billete de lotería"



📹 @irving_Chavez04 pic.twitter.com/VnEQEX68n8 — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) August 21, 2023

Por otro lado, se tomó el tiempo de agradecer el reconocimiento y mencionar a las personas que ayudaron en su proyecto, señalando que su pasión es trabajar para el deporte, algo que no le cansa jamás.

“17 sucursales y hoy todos traen la playera de los 45 años y el billete de la lotería. Para mí es una pasión, no me canso de trabajar para el deporte y principalmente para la natación... Estoy agradecido por la confianza, con mis hijos nadadores que se la han rifado, a mis trabajadores y a mi hermano. Estoy muy feliz porque nunca me imaginé salir en un billete de lotería”, finalizó

Mencionar que el Sorteo Superior No. 2777, tendrá como premio mayor 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa repartible de 51 millones. El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 25 de agosto y los cachitos ya se encuentran disponibles en todas las partes del país.