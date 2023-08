Aldo Furrugia correrá a ciegas el Maratón de la CDMX para ayudar a los niños con cáncer

Este fin de semana se llevará a cabo el Maratón de la CDMX en donde runners de todas partes del mundo se darán cita con el fin de recorrer las calles de la capital. Este gran evento nos deja historias increíbles como la de Aldo Furrugia, CEO de la Agencia Impacto Social, quien hará el reto de correr a ciegas con la intención de recaudar fondos para ayudar a los niños con cáncer.

La causa “Veo Por Ti″ es la que llevará al runner a uno de los retos más importantes desde que empezó en las carreras y en exclusiva con Publisport, Furrugia habló un poco más sobre el tema, destacando la causa, los retos, su preparación y la historia de un pequeño llamado Jesús el cual será protagonista de la iniciativa.

El empresario nos ayudó a conocer un poco de él y como durante toda su vida se ha considerado un tipo empático y con ganas de ayudar a los demás. Esto es algo que lo llevó a fundar su emprendimiento social donde buscan conectar con personas que lo necesitan.

“Yo siempre tuve la inquietud de hacer lo que hago, me considero una persona afortunada por nacer donde me toco nacer sin ningún mérito. Soy parte de una familia que me dio cariño, educación y techo. Muchas veces damos por hechas esas cosas y no las valoramos, no agradecemos esas oportunidades que nos da la vida. Es por eso que busque retribuir con este emprendimiento social llamado COMUNAL (Comunidad Altruista), en donde buscamos conectar personas, organizaciones y empresas para crear proyectos de responsabilidad social”, mencionó Aldo.

De la misma forma, habló sobre el inicio del proyecto y como fue que nació la intención de ponerse en los zapatos de los runners con discapacidad visual para ayudar a los niños que no pueden hacer nada ante el retinoblastoma por la escasez de recursos.

“Yo cuando empecé conocí a un grupo llamado Aquiles: corredores ciegos y de baja visión, a mí me impactó como han logrado el reto importante de seguir corriendo y perseguir sus sueños a pesar de contar con esa discapacidad... Yo que he sido muy intenso con el running. Trato de correr un maratón al año y este que será mi quinto maratón, pensé en porque no hacerlo por una buena causa, más allá de apoyar a corredores con discapacidad visual, ponerme en el lugar de ellos y correr a ciegas completamente”, señaló.

Con referencia al proyecto, el mexicano nos habló de la meta que se tiene y como la iniciativa “Veo Por Ti” buscará cambiar la vida de varios niños que han sido afectados por la enfermedad. “Principalmente, la idea es juntar 500 mil pesos para ayudar a niños con prótesis oftálmicas que gracias al cáncer han perdido sus ojos. Las prótesis no regresan la vista, es un tema estético y de inclusión. Se busca juntar 30-40 prótesis para ayudar a los niños de AMANC, la asociación mexicana de ayuda a niños con cáncer”.

Referente su preparación, destacó como el reto es más mental que físico, esto debido a la confianza que debes poner en el guía y como la vulnerabilidad te pone en complicaciones, al igual que el guía que te acompaña con el que debes adaptarte por diferentes factores.

¿Quién es Jesús, el niño que lo acompañara a la meta?

Para finalizar, Furrugia nos habló de Jesús, un niño que sufre de esa discapacidad desde temprana edad y ha perdido la visión completamente

“A Jesús lo conocimos el día del niño en AMANC, ahí vienen familias de todo México a vivir mientras los chicos son atendidos. Ese día llevamos un muro de escalar y había un pequeño vestido de Spider-Man que solamente se acercaba. Nos dimos cuenta de que no tenía vista y lo ayudamos a escalar... Es el quinto hijo de cinco y le detectaron el cáncer a los seis meses. Ha sido increíble conocerlo y a su mamá Antonia, que es una guerrera por sacar a su familia adelante”, comentó.

“Jesús perdió su primer ojito al año, para después perder la vista completamente a los cinco años a causa del Retinoblastoma. Cuando yo conocí a este niño me di cuenta de todas las ganas que tiene de salir adelante y como para él no es un impedimento haber perdido la vista... Escogió sus prótesis azules por el color del cielo y el mar, porque nunca lo conoció. Recientemente, lo llevamos a conocerlo y fue una gran experiencia ver como sigue son esas ganas”, finalizó.