Así reaccionó el futbol al beso de Rubiales a Hermoso en la celebración del Mundial

Han sido días de mucha polémica dentro del futbol. El campeonato de España en el Mundial Femenil de Australia y Nueva Zelanda trajo mucha emoción, pero también conflictos a raíz del incidente entre el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, y Jennifer Hermoso.

TE RECOMENDAMOS: FIFA abre proceso contra Rubiales por besar a jugadora de la Liga MX

Lo sucedido durante la entrega de medallas a la selección española en la justa mundialista, ha levantado las reacciones al rededor del mundo. Múltiples personalidades del balompié se han tomado el tiempo de opinar y repudiar lo realizado por el mandatario de la Real Federación Española de Futbol, mismo que hasta el momento solo ha lanzado una disculpa pública, pero no ha renunciado como muchos piden.

Una de las personas que inmediatamente dedicó unas palabras a lo sucedido fue Megan Rapinoe. La ex futbolista que se ha caracterizado por participar en luchas sociales a favor de las mujeres, comentó que para ella es un acto absoluto de misoginia.

“Hubo otra imagen profunda de misoginia y sexismo en esa federación y en ese hombre agarrándose la entrepierna ¿En qué clase de mundo al revés estamos? En el escenario más grande, donde deberías estar celebrando, Jenni tiene que ser agredida por ese tipo”, mencionó la campeona del mundo.

🗣️La ex jugadora del @USWNT , Megan Rapinoe alzó la voz en solidaridad con Jenni Hermoso, tras las acciones que tuvo el Presidente de Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales❌⚽️ pic.twitter.com/eCgJX9lJcl — AS USA (@US_diarioas) August 23, 2023

De la misma manera, fue el director técnico del Real Madrid el que fue cuestionado sobre el tema y aprovechó para reprobar los actos de Rubiales, señalando que su comportamiento no ha sido el adecuado, de acuerdo a su cargo.

“Es un tema muy delicado. Ha sido un comportamiento que no me ha gustado, no ha sido el comportamiento del Presidente de la Federación... Yo tengo muy claro como debo comportarme, ya que tengo una responsabilidad social por ser el entrenador del Real Madrid”, sentenció el estratega italiano.

VÍDEO | 🗣️ Ancelotti considera que el comportamiento de Rubiales "no ha sido el del presidente de una federación". pic.twitter.com/dAr8sso83x — EFE Deportes (@EFEdeportes) August 24, 2023

Para finalizar, podemos destacar las palabras de un jugador en activo como Isco Alarcón, mismo que ofreció su apoyo a la futbolista y etiquetó la actitud del presidente como: abuso de poder.

“No está bien, la verdad. Yo creo que estuvo fuera de lugar. Si no fue consentido, yo opino que fue abuso de poder... Se equivoca y es algo que bajo ningún concepto se debe hacer y menos el presidente de una federación tan importante”, dijo el futbolista del Real Betis