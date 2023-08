Cineastas mexicanos celebran el impacto del baloncesto en el NBA Films For Fans

La influencia del básquetbol en México es tan grande que la NBA anunció la presentación de 8 cortometrajes de cineastas mexicanos en las que se mostrará la influencia del básquetbol en el país con historias en las que los aficionados podrán sentirse identificados.

Dicha iniciativa, que fue lanzada en 2021 a nivel global, lleva por nombre NBA Films For Fans y tiene el objetivo de dar a conocer el impacto que tiene el deporte en diferentes ámbitos sociales y culturales.

Tuvimos la oportunidad de platicar con los productores de los cortometrajes del NBA Films For Fans, una iniciativa que muestra, a través de ocho producciones de cineastas mexicanos, la influencia de la NBA desde diferentes perspectivas socioculturales en el país



Estas producciones se estrena el 24 de agosto en Cinemax Antara y a partir del 1 de octubre, estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma de la NBA. A continuación, te contamos cuáles son:

Alley Oops, de Rodrigo Pérez Galicia Solis, cuenta la historia de dos hermanos, Luciana y Patricio, que recibieron dos entradas para ver el partido de la NBA en la Ciudad de México, aunque en un momento tumultuoso de sus vidas.

“Los hermanos están en el peor momento en cuanto a división de edad, Luciana está en plena adolescencia, apunto de irse de su casa y Patricio es un niño. Tiene elementos nostálgicos como de arrepentimiento del trato a su hermano, viene relacionado a mi forma de relacionarme con mi hermano cuando estábamos en esas edades, eso fue lo que me inspiró”, explicó Rodrigo en entrevista exclusiva con Publisport.

Campos de Oro, de Damiana Acuña Terminel expone la vida de María José, una jugadora que sueña con llegar a la WNBA, pero se encuentra en un dilema, decidir si dejar a su madre por perseguir su sueño.

“María José es una chica sonorense que sueña con ser la primer mujer mexicana en poder jugar en la WNBA, es una historia ficticia, pero haciendo mi trabajo de casting e investigación encontré a una chica sonorense Ana Paula Castro, que comparte ese mismo sueño, entonces aunque es ficción, va tornándose bastante real. Este sueño que tiene ella es algo con el que yo me identifico, porque hace unos años me fue a Los Ángeles a perseguir mi sueño de ser cineasta y sé bien lo que conlleva dejar nuestro hogar, creo que cuando uno tiene una pasión clara tiene que pasar por sacrificios, esa es la trama de maría José, de tomar esa decisión y que al final su mamá la apoya”, reveló Damiana en exclusiva con Publisport.

Numero 5, de Eduardo Valenzuela Sotomayor, muestra a los espectadores el día a día de un joven que sueña con llegar a la NBA y de acuerdo con su productor, el nombre está inspirado a que el protagonista será el quinto jugador mexicano en dar el salto a la prestigiosa liga.

“Siempre he estado medio obsesionado con lo que pasa detrás de un partido, desde que suena el despertador hasta que entra a la cancha.y raíz de eso me puse a investigar y me di cuenta que en 77 años que lleva la NBA solo cuatro mexicanos nacidos en México han jugado en esta prestigiosa liga. Entonces me empecé a imaginar cómo es el quinto jugador, qué está haciendo, dónde está jugando, donde esta entrenando y qué está sacrificando. Escribí esta historia de este jugador ficticio que va a ser el quinto mexicano en llegar a la NBA, esta historia se filmó completamente en Tijuana y tiene muchos aspectos sociales y culturales como lo es la violencia que son impedimentos para que los jóvenes puedan practicar deporte, así como adversidades que enfrentan para perseguir sus sueños”, explicó.

El Aire de los que Sueñan de Amaury Camacho Barrera documenta la vida de Alejandro, de 25 años, que regresa a su pueblo tras emigrar a Estados Unidos y se ve obligado a enfrentarse a la muerte de su padre y a cuidar de su madre, ya anciana, y de sus hijos. Para hacer frente a sus emociones, Alejandro se unió a un equipo de básquetbol local que le ayudó a procesar los cambios en su vida.

“El título nace de una analogía de ver cómo los jugadores se levantan en el aire, es como el momento más mágico del basquetbol, son cinco o seis segundos a veces en los que realmente vuelan. Creo que para muchas personas el deporte es un lugar de descarga energética y psicológica y es eso lo que quería proyectar”, explicó el productor de la trama.

Crónicas de una Pelota Naranja es un documental de animación de Diego Huacuja Torrijos que es narrado por Sergio Zúñiga, en el cual se cuenta su experiencia en El Rastrojo, Oaxaca, donde el básquetbol ha unido a la comunidad local, cambiando la vida de sus jóvenes.

“Me reuní con Sergio para hablar de la inspiración, para que los jóvenes de la comunidad me contaran desde su experiencia qué les inspira a practicar basquetbol. Quise proyectar esta historia desde un punto de vista artística, soy animador y de ahí surgió la idea de proyectar la historia de esta manera”, reveló Diego Huacuja.

Next Play de Santiago Fábregas, presenta a “tres jugadores profesionales de los Capitanes de Ciudad de México, un brasileño, un americano y un dominicano”, quienes hablan sobre el impacto que el básquetbol ha tenido en sus vidas dentro y fuera de la cancha. “Me gusta el básquetbol y fui a tocar las puertas del equipo, les interesó el proyecto y me dieron la oportunidad de estar ahí grabando”, comentó Santiago.

Campeones Descalzos de la Montaña, de Jaime Peña García se cuenta la historia de un joven tarahumara, que tiene que elegir entre asistir a las pruebas estatales de básquetbol o a una importante ceremonia espiritual.

“Modesto es un niño de 12 años de la Sierra Tarahumara. El personaje surge luego de que invité a un niño que cuando estaba haciendo el casting me pidió una moneda y posteriormente lo invité al proyecto y cambió un poco más mi perspectiva. La dialéctica de todo esto está en las tradiciones culturales y del otro lado está algo nuevo que él está aprendiendo con el basquetbol, sin spoilers les digo que el personaje no tiene que irse de un lado u de otro, simplemente es sincretismo”, compartió el cineasta.

Contra de Sebastián Sariñana explora la cultura de la masculinidad y la competición en el deporte a través de los ojos de un joven gay de un barrio desfavorecido de Ciudad de México.

“La inspiración nace del rol de los deportes urbanos que se han vuelto un territorio de ciertas masculinidades, y en el deporte así es, las ligas más populares son de hombres. Quería explorar cómo es la cultura mexicana sobre este tipo de masculinadades, son dos personajes que se enamoran en la cancha y que son fanáticos de la NBA, que se enfrentan a varios prejuicios que a veces el deporte propaga” explicó Sebastián Sariñana.