Rubiales, al borde del precipicio: Gobierno y escena del futbol español exigen su suspensión

No contento con el que "NO VOY A DIMITIR", Rubiales le echa las culpas a Jenni Hermoso de haber propiciado el beso.

Qué vergüenza de hombre. Machista, misógino y un verdadero troglodita.

Si dimite no cobra finiquito. Verdad? Pues a la calle, sinvergüenza!