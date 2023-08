Hermoso y 80 jugadoras anuncian boicot, renuncian a la Selección española

La jugadora de la Selección española de futbol, Jennifer Hermoso, ha desmentido las declaraciones del presidente de la federación, Luis Rubiales, que había asegurado que el beso que le dio en las celebraciones del Mundial fue “consentido”.

“En ningún momento consentí el beso”, ha asegurado Hermoso en un comunicado conjunto firmado por más de 80 jugadoras y publicado por el sindicato FutPro. “No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, ha añadido.

Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo

Las deportistas anuncian que no volverán a jugar con la selección española si no cambia la cúpula de la federación.

Manifestación en la sede de la @rfef en Las Rozas en apoyo a @Jennihermoso



"Jenni, hermana, aquí está tu manada"



"Rubiales, palmeros, estáis en fuera de juego"



🎦 Álvaro Prats pic.twitter.com/zZXwjGH5M4 — Carrusel Deportivo (@carrusel) August 25, 2023

El Consejo Superior de Deportes (CSD) decidió presentar una denuncia propia ante lo que considera que es una “falta muy grave” del presidente de la federación española, Luis Rubiales, y pedirá su suspensión; además de contar con el respaldo de muchos equipos de la liga varonil y femenil.