Jorge Vilda le da la espalda a Rubiales y afición estalla por doble cara

A pesar de quedarse sin futbolistas y sin todo su cuerpo técnico con el que ganó la Copa del Mundo femenil, Jorge Vilda, director técnico de España, realizó un comunicado en donde expresa una postura en contra de Luis Rubiales y dando a entender que no dimitirá del cargo.

Este comunicado ha generado mucha molestia de la afición al tacharlo de doble cara, ya que, por un lado fue visto aplaudiendo efusivamente el discurso del presidente de la Federación, Luis Rubiales cuando esté explicó su versión del beso con Jennifer Hermoso.

Te recomendamos: FIFA aplica tibia sanción a Rubiales y la RFEF nombra a interino

Te interesa: Federación española de futbol acusa a Jenni Hermoso de mentir

“Lamento profundamente que la victoria del fútbol femenino español se haya visto perjudicada por el comportamiento impropio que nuestro hasta ahora máximo dirigente, Luis Rubiales ha realizado y que él mismo ha reconocido. No cabe duda de que es inaceptable y no refleja en absoluto los principios y valores que defiendo en mi vida, en el deporte en general y en el fútbol en particular”.

“Condeno sin paliativos cualquier actitud machista, alejada de una sociedad avanzada y desarrollada. Mi labor como Seleccionador Nacional Femenino y Director Deportivo de las Selecciones Femeninas siempre ha estado orientado a conseguir éxitos deportivos, pero también a promover iniciativas que fomentan la inclusión, el respeto y la equidad”, se lee en su escrito.

Este sería el comunicado que se prepara para publicar Jorge Vilda en relación a lo que viene sucediendo con el caso Luis Rubiales.



Ya sin cuerpo técnico, jugadoras, presidente y después de aplaudir en primera fila el discurso de Rubiales, "condena sin paliativos" la situación. pic.twitter.com/dQKpUnUJro — El Rincón de Cruyff² (@rincondecruyff) August 26, 2023

Jorge Vilda también no se ha salvado de la persecución que ha generado esta situación en España, e inclusive la afición exige su dimisión, además también es señalado por haber hecho tocamientos impropios a la que era hasta entonces su auxiliar técnica.