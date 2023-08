César Luis Menotti es hospitalizado y se encuentra delicado de salud

El histórico entrenador César Luis Menotti causa preocupación en el mundo del futbol internacional, después de que se reportó que se encuentra hospitalizado por su estado de salud.

El periodista José Ramón Fernández fue quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales. “Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho.

Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, se lee en su mensaje.

Chécalo: VIDEO: Aficionado del City se mete al campo y festeja gol junto a Haaland

Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales.

Un abrazo con todo mi… pic.twitter.com/fxYqb4CJLs — José Ramón Fernández (@joserra_espn) August 27, 2023

Hasta el momento, la familia de Menotti no ha dado más detalles sobre el estado de salud del exfutbolista y entrenador argentino, de 84 años.

Menotti es destacado por su fútbol técnico, estético y de posesión, en el que el juego colectivo y de ataque, y el buen trato del balón en sus equipos. El entrenador, campeón del mundo en 1978 con la Selección de Argentina, es considerado una figura del deporte.

Por si no lo viste: Checo Pérez explica la sanción que le quitó el podio en Países Bajos

Fue entrenador de equipos como Newells, Huracán, Barcelona, Boca Juniors, Atlético de Madrid, River Plata, Peñarol, Independiente, Sampdoria, Rosario Central, Puebla y Tecos. Además de dirigir a la Selección de Argentina y a México, en 1991.

Actualmente era director general de la Selección Nacional de Argentina.