“El nivel de la Liga MX Femenil ha incrementado”, Daniela Solís

Daniela Solís es jugadora de Rayadas de Monterrey desde 2017, siendo una de las pioneras del equipo y de la Liga MX Femenil, participando en los dos campeonatos que ganó el cuadro regiomontano (2019 y 2021).

Solís habló del inicio complicado de Rayadas en el Apertura 2023, en el que marchan en 4to lugar y del empate contra Pumas en la jornada 8.

“Un empate no es favorable, rayadas siempre quiere sacar la victoria aunque no perdimos. Sabemos que podemos sacar esto adelante, todavía quedan muchas fechas.

Tuvimos un comienzo complicado pero estamos tranquilas, el nivel de la liga ha incrementado y ya no vamos a ver a unas rayadas que golean 6-0 a cualquier equipo, ya hay marcadores más cerrados que significa un nivel más competitivo”, mencionó la nacida en Jalisco.

Daniela Solis Daniela Solís es de las primeras jugadoras en debutar en la Liga MX Femenil en 2017. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Daniela piensa que Monterrey es de los equipos más grandes del futbol femenil, desde la creación de la liga.

“Para mí Rayadas es de los equipos más importantes y de los más grandes en la historia de la liga, porque siempre estamos compitiendo en los primeros lugares, tenemos dos campeonatos, entonces eso habla de lo bien que lo estamos haciendo como equipo y también tenemos jugadoras de primer nivel como Rebeca Bernal, Diana Evangelista, Mariana Cadena, que tienen renombre a nivel nacional”, declaró la jugadora de 30 años.

Con la pasada Copa del Mundo celebrada en Australia y Nueva Zelanda, la delantera se mostró decepcionada de que México no asistiera pero aseguró que para el próximo mundial, el Tri va a estar presente.

“Si es un fracaso, en lo personal porque al final del día la liga se creó para alimentar a la Selección mexicana y ya lleva 6 años en los que ha habido avances muy grandes entonces, era suficiente para ver un nivel mayor, tuvimos la oportunidad de demostrar eso y desafortunadamente no se logró, pero estoy confiada que para el siguiente mundial, vas a ver a México ahí” señaló Solís

Respecto a su carrera, Daniela señaló que todavía tiene contrato con Monterrey y planea quedarse en el equipo hasta que se retire si es posible.

“Tengo contrato con Monterrey, como soy pionera pienso quedarme con Rayadas hasta que me corran, hasta que me retire, yo soy rayada de corazón, estoy con el equipo, con la afición entonces no pienso irme a otro lado.