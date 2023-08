Rafael Dudamel dejó de ser el técnico de los Rayos

El Club Necaxa anunció el cese del entrenador Rafael Dudamel, a través de un comunicado oficial en redes sociales, luego de perder contra Querétaro en la jornada 6 del torneo apertura 2023, en la Liga MX.

La aventura de Dudamel, al frente del cuadro de Aguascalientes solo duró ocho partidos, en donde empató dos y perdió seis consecutivamente, motivo por el cual está fuera del equipo.

Rafael Dudamel Rafael Dudamel dejó de técnico del Necaxa. (Ernesto Burnes/Ernesto Burnes)

En está última derrota contra Gallos, el venezolano declaró en conferencia de prensa que quería seguir en el equipo pero la decisión era de la directiva, buscando lo mejor para la institución.

“Ojalá me alcance el tiempo (de darle la vuelta), es lo que más deseamos. Eso lo sabremos ahora más tarde, o mañana. No es fácil cuando los futbolistas entran en la desconfianza, en los niveles de angustia, de la inseguridad. Al final lo más importante es el club. Yo soy el responsable de todo esto que está sucediendo, no puedo desligarme de la responsabilidad, lo hago con total valentía, con profesionalismo” dijo.

En el comunicado que Necaxa publicó en sus redes sociales, agradece el profesionalismo y el trabajo de Rafael Dudamel, dando a conocer que Amaury y Alberto Padilla, dirigirán el próximo partido contra León.

Dudamel se convirtió en el tercer director técnico en ser despedido en este torneo Apertura 2023, uniéndose con Ricardo Ferretti de Cruz Azul y Eduardo Arce de Puebla.