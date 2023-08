Video: Wendy Guevara sale a cenar con Kevin Álvarez y Anitta

La ganadora de la segunda temporada de La Casa de los Famosos, Wendy Guevara, aclaró la situación con Kevin Álvarez, jugador del Club América, tras haber sido captada cenando con él y la cantante brasileña Anitta en Los Ángeles.

Guevara, de 30 años, había expresado su interés por conocer al jugador americanista en una dinámica en las redes sociales, pero el futbolista, de 24 años, pareció rechazarla sutilmente; sin embargo, en las historias de Instagram de la ganadora del reality show, se puede ver a los tres famosos cenando en un restaurante de la ciudad estadounidense.

“Estamos saliendo a cenar, muy tranquila, con Annita. Estamos muy tranquilas, platicando, está también Kevin, futbolista. No se crean, mucho escándalo”, dijo Wendy en un video; mientras que en otro clip aclaró que Álvarez no fue irrespetuoso con ella ni la rechazó.

“Para que vean que no me hizo grosería, ni me hiciste el feo, ¿Verdad que no? Muy buena onda el chico, muy buena onda el chico”, dijo Guevara.

Anitta, por su parte, comentó que la madre de Álvarez es fan de Guevara.