‘Es un sueño que tenía desde niño’: Chino Huerta tras llamado al Tri

César Huerta, delantero de Pumas, es parte de la convocatoria de la Selección Mexicana, que dirige Jaime Lozano, para la Fecha FIFA del 4 al 12 de septiembre, periodo en el que México disputará duelos ante Australia y Uzbekistán.

“Este llamado a Selección representa para mí un sueño que tenía de pequeño. Llega en el momento justo. Creo que todo llega cuando tiene que llegar”, afirmó Huerta, tras conocer la noticia de su llamado al Tricolor.

El buen cierre del Clausura 2023 y el buen arranque del Apertura 2023, de la mano de Antonio Mohamed, permitieron que el delantero universitario fuera considerado por el entrenador del selectivo, pues solo en el actual certamen suma dos anotaciones, en 529 minutos jugados, y es una pieza fundamental para el aparato ofensivo del cuadro auriazul.

“Lo trabajé en el día a día. Esa ha sido mi recompensa, el poder levantarme todos los días y pensar que quiero ser mejor que ayer. Creo que eso me ha ayudado a estar donde estoy”, afirmó.

A casi cinco años de su debut en Primera División (10 de noviembre de 2018), Huerta ha mostrado entrega, pasión, garra y determinación en cada entrenamiento y partido en disputa, mismas características que promete dar mientras porte la playera nacional con la Selección mayor y como lo hizo en el Mundial Sub-17 de 2017.

“La Selección Mexicana puede esperar de mí mi entrega total y mi compromiso, como el que he mostrado a lo largo de mi carrera. Quiero poder disfrutar estos partidos. Ha sido muy difícil trabajar y he pasado por muchas cosas para poder llegar hasta este momento. Así que toca principalmente trabajar y seguir disfrutando”.

Desde su llegada al Club Universidad Nacional, el delantero auriazul suma 32 partidos jugados, 2 mil 74 minutos jugados y cuatro anotaciones, su mejor registro goleador en un equipo de Primera División, luego de su paso por Chivas, Morelia y Mazatlán.

“Pumas significa mucho por el simple hecho de que me dieron la confianza para lograr mis sueños y para poder aportar un poquito a la institución”.

“Desde el primer día, mis compañeros me recibieron de muy buena forma. Más que jugadores, hay excelentes personas dentro del vestidor. De los técnicos, la confianza que han puesto en mí, sus consejos y, por ahí, algunas cualidades que me han hecho explotar. No tengo más que agradecimiento”.

Cesar Huerta (Adrian Macias/Adrian Macias)

Aún con el reconocimiento deportivo y el apoyo incondicional que la afición universitaria le ha mostrado en los recientes partidos, al corear su nombre y aplaudir sus goles y jugadas, Huerta está enfocado y con la misma humildad que lo ha llevado a aceptar las críticas en los momentos complicados y agradecer las ovaciones en los momentos de éxito.

“Ha pasado desde que coreen mi nombre hasta que me abucheen, eso me ha ayudado a crecer. He puesto todo en una balanza y ya sé identificar muy bien cuando tengo que estar concentrado, cuando no tengo que creerme lo que dicen. Eso ha sido parte de mi crecimiento y estoy muy preparado en esa parte”.