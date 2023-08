“Duele no ser llamado a Selección”: Israel Reyes

Israel Reyes (Photo by Candice Ward/USSF/Getty Images for USSF) (Candice Ward/USSF/Getty Images for USSF)

La lista de convocados por México para fecha FIFA fue revelada el pasado martes y llegó con algunas sorpresas y ausencias. Uno de los nombres que causó mucho eco debido a su exclusión, es el de Israel Reyes, defensa del América que había tenido continuidad con el Tri, pero ahora no formará parte de la escuadra que verá acción en septiembre.

Tras lo antes mencionado, el mexicano rompe el silencio y habla de su sentir por no haber sido considerado por Jaime Lozano en su primera convocatoria, dejando claro le dolió mucho la decisión del estratega del combinado nacional.

“Si obviamente duele porque me preparo para eso, para estar en lo más alto que es la Selección Mexicana, creo que es donde cualquiera desea estar. Me ha estado costando por temas físicos, pero de alguna forma quise estar con el equipo y sé que no han sido los partidos más espectaculares que me ha tocado jugar y creo que tuvo que ver para estar fuera de la convocatoria”, comentó el ex Puebla

De la misma forma, el zaguero aclaró que esta situación lo motiva para seguir adelante y buscar volver de forma constante para ser considerado para el Mundial que se encuentra en puerta.

“Trabajo para eso y si me rindo ante estas situaciones no hay nada más que decir, trabajo para esto y está muy cerca el mundial en el que obviamente quiero estar”, finalizó