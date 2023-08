“Nos faltó tiempo, pero los equipos grandes no te esperan”, Potro Gutiérrez

Raúl Gutiérrez dedicó unas palabras a su paso por La Máquina y reconoció que a pesar de haber estado al frente del equipo en varias jornadas, a su proyecto le falto paciencia para que comenzara a dar los frutos esperados por la afición Cementera durante el Clausura 2023.

Fue para la temporada antepasada cuando el entrenador inició su vínculo con los Celestes luego de que bajo el mando de Diego Aguirre, los Cementeros vivieran una penosa goleada ante el América en la fecha 11 del Apertura 2022. Lamentablemente, este cambio traería pocas mejoras y luego de un mal balance de resultados, el Potro terminaría dejando el banquillo.

Luego de un tiempo, el Potro es partícipe del programa Fox Sports Radio y revela que lo único que le faltó a su proceso fue tiempo, pero que entiende que lo hayan removido del cargo, ya que así son los equipos grandes.

“Yo creo que los resultados dicen que paso. En mi caso, faltó tiempo, que nos dejaran fluir, y esa mala racha por falta de goles iba a pasar. Si te pasó en septiembre con un equipo igual al de febrero, en algún punto podría faltar el gol, pero no quiere decir que no lo ibas a encontrar. Entonces la razón de mi salida se entiende. Los equipos grandes así son, no te esperan”, mencionó.

🚂 'EN MI CASO, NOS FALTÓ TIEMPO EN CRUZ AZUL'



'Potro' Gutiérrez hace el análisis de lo que pasó desde su salida de La Máquina 🚨



Así mismo, el entrenador dejó en claro que salió muy agradecido con la institución por la oportunidad que se le brindó en la Noria. “Yo salgo muy agradecido de cruz Azul por la oportunidad y porque me trataron muy bien. La gente puede decir muchas cosas de la directiva, pero yo tuve mucha comunicación todos”. sentenció.