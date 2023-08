David Medrano fue amenazado de muerte tras la bronca en la Corregidora

David Medrano es uno de los periodistas y comentaristas deportivos más conocidos en el medio, su amplia trayectoria le ha permitido vivir momentos de todo tipo, pero uno de los que le causo más inquietud fue el vivido tras los terribles acontecimientos vistos en el estadio Corregidora durante un partido entre Querétaro y Atlas.

Fue durante una charla en el podcast llamado “La Capitana”, conducido por Sandra de la Vega, que Medrano compartió la terrible experiencia que le dejó el conato de bronca vivido el pasado 2022. Recordar que durante los incidentes fue el periodista el primero en asegurar que la campal había dejado varios muertos, para minutos después cambiar su versión.

“En mi carrera ha habido momentos complicados, como ese donde llegamos hasta las amenazas de muerte tras el Querétaro vs. Atlas. Ahí tuvieron que entrar hasta el secretario de gobernación, el gobernador de Querétaro, el de Jalisco. Decían: ‘te ponemos seguridad’, ¿cómo voy a andar yo con seguridad?”, señaló el comentarista.

De igual manera, el narrador aclaro que aunque no había dimensionado el tamaño del problema, únicamente sentía miedo por su familia, no por él. Los reprobables hechos dejaron una huella imborrable en el futbol mexicano y hasta hoy aún hay muchas cosas que no se han esclarecido en el tema.