Germán Sánchez: “Pensé en el retiro, pero yo quiero decidir cuando será mi último clavado”

Germán Sánchez, doble medallista olímpico por México, es el protagonista de una increíble historia de superación en la que después de varias lesiones que lo tuvieron fuera de las competencias, vuelve por todo lo alto para subirse al podio en los Juegos Centroamericanos de San Salvador y ahora pone la mira en las Olimpiadas de París 2024.

TE RECOMENDAMOS: Coach de los 12 guerreros se disculpa por fracaso en Mundial FIBA

En entrevista exclusiva con Publisport, el Duva se sinceró y decidió hablar de todos los temas relacionados con su carrera, desde el duro momento que vivió al quedar fuera de las competencias, pasando por su regreso y la falta de apoyos, para terminar con los nuevos objetivos en su carrera deportiva.

¿Cómo fue el proceso físico y mental durante tu lesión?

Todo el ciclo hasta los juegos olímpicos de Tokio descansé, fue un año por la operación en el hombro. Yo pensaba en mi regreso para refrendar mi título, pero por desgracia nunca se dio y tuve varias lesiones como: fractura en ojo, ruptura del tendal de Aquiles y la última que me dolió mucho porque se dio minutos antes de mi competencia para seleccionarme a los olímpicos, fue una ruptura del tendón de la rodilla, me dejó fuera físicamente y me pegó en lo mental haciéndome pensar que tal vez ya me tenía que retirar.

El que hoy este activo me hace sentirme feliz, me emocione cuando me dieron la medalla, pero me emociono más el decir que no me venció la lesión, no me rendí, volví a representar a mi país, mi sueño y mi historia

Germán Sánchez Foto de Ángel Cruz

¿La medalla que conseguiste en los Centroamericanos era el objetivo?

Yo sabía que quería subir al podio, no sabía si iba a ser en sincronizado o individual, incluso con qué color iba a regresar, pero sabía que tenía que volver con una medalla y así fue. La verdad, en el deporte pueden pasar muchas cosas. Hoy me siento honrado y feliz, tengo que darle su valor a la presea que conseguí, no solo disfrutar cuando eres medallista mundial u olímpico. Hoy en el proceso en el que estoy, aprendo a decir gracias por esta medalla que también no se pudo haber ganado y hoy estaríamos contando otra historia.

Luego de tu medalla, ¿cuáles son los objetivos y las metas?

Justo este 2023 están los Juegos Panamericanos y está el selectivo a finales de año para conformar la selección para la Copa del Mundo de clavados en París, ahí se dan los últimos pases a los Juegos Olímpicos. Entonces para eso es para lo que me estoy preparando. Los Centroamericanos fueron un gran inicio y también busco estar listo para cuando se repartan las plazas aquí en México.

¿París es la meta para poder fin a tu carrera?

Dicho así suena muy fuerte. Sé que serán mis últimos juegos olímpicos, ya pienso en eso, pero no sé si me podría esperar un tiempo más. Lo que sí es claro es que son los últimos, ya tome la decisión. Es por eso que le pongo mucho empeño, una razón por la cual no me retire tras la lesión es que yo quiero decidir cuando será mi último clavado.

Germán Sánchez Foto de Ángel Cruz

¿Anímicamente como fue la situación del retiro de tus apoyos?

Fue muy fuerte, fue de la noche a la mañana y no me lo esperaba, pero sé que aunque se me quitó algo, tengo otros apoyos como el de mi estado, la Sedena, tengo mis patrocinadores y gente que sigue confiando y creyendo en el sueño. Soy de las personas que si me quitas algo, trato de no quedarme en eso y buscar otras opciones. Es algo que también me enseño el deporte.

Para finalizar, el medallista compartió una reflexión para los nuevos talentos y las personas en general que ven en su persona un ejemplo a seguir por su dedicación, determinación e historia.

No importa lo que la vida ponga delante de ti, siempre habrá una opción de darle la vuelta a lo negativo y yo considero que con fe y las personas correctas a tu alrededor nada es imposible. He pasado por todo, he estado en lo más alto y en lo más bajo. Para ser una persona completa debes vivir todo, eso te dejará fluir y caminar de una mejor manera.