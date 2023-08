“Se creen los Messi del futbol”, Héctor Herrera le contesta a sus detractores por llamado al Tri

La reciente convocatoria a la Selección mexicana de Héctor Herrera, para los amistosos contra Australia y Uzbekistán atrajeron varias críticas al mediocampista mexicano y ya salió a defenderse.

“Me imagino quiénes son los que dicen, pero los comentarios los tomas de quien viene, hay gente en nuestro país que se sienten los Messi del futbol y creen que tienen el poder de palabra para decir quién hace las cosas bien, quien hace las cosas mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida. Es lo que vende y a la gente le gusta”, declaró Herrera para Hi! Sports TV

También comentó en tono de broma, que le gustaría tener su canal de difusión para criticar a los medios.

“Respeto mucho su trabajo. Me encantaría hacer un canal de YouTube y criticar a toda esa gente, pero no es mi fuerte y respeto mucho sus palabras, pero no las escucho”, concluyó.

Asimismo, el exjugador del Atlético de Madrid habló de su trayectoria y consideró que es una de las mejores carreras de un futbolista mexicano.

“Tengo una carrera muy buena, yo considero que tengo una de las mejores carreras como futbolista mexicano. No me conformo con eso”, sostuvo.

El jugador del Houston Dynamo, jugó por última vez con la Selección Nacional en el Mundial de Qatar 2022, en donde México no logró pasar de fase grupos.