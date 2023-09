“Chivas tiene que ser la base de la Selección”, Amaury Vergara

Con la llegada de la nueva estructura con Fernando Hierro y Veljko Paunović, Chivas volvió a ser protagonista en la Liga MX, no solo compitiendo en los primero lugares, también llegando a una final contra Tigres.

El buen momento del rebaño también rinde frutos a nivel de Selección nacional, pues Jaime Lozano convocó a cuatro jugadores rojiblancos para los juegos amistosos contra Australia y Uzbekistán.

Amaury Vergara se mostró contento con el llamado de sus jugadores pero dijo que quiere que su equipo sea la base del Tri.

“Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en el club, Chivas tiene que ser base de la Selección. Francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para ser honesto, eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, Chivas tiene que ser y yo siempre estoy en pro que se formen mejores más jugadores mexicanos, no solo en Chivas”, declaró luego de un evento en donde develaron una placa, cerca del Estadio Akron.

"Significa que algo estamos haciendo bien".



Entre los convocados de Chivas, se encuentran: Alexis Vega, Roberto Alvarado, Jesús Orozco y Gilberto Sepúlveda.

Con su llamado, Amaury sabe que están haciendo un gran trabajo para que varios futbolistas sean tomados en cuenta por Lozano.

“También es buena señal que tengamos tantos convocados, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien para ser considerados en el proyecto de ‘Jimmy’ Lozano. Me tiene muy contento y nos llena de energía para seguir trabajando”, comentó el presidente del rebaño.

Por último dio su opinión acerca del posible llamado de Ricardo Cadena, extécnico de los rojiblancos, a la Selección mexicana sub23.

“También es parte, no nomás jugadores, también queremos formar técnicos, es también parte de los objetivos de Chivas”, sentenció Vergara.

Chivas actualmente es líder del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y este fin de semana enfrentan a Monterrey que no pasa por un buen momento.