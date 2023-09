El Audaz, listo para buscar la Copa Independencia 2023

El 90 aniversario del CMLL está cada vez más cerca y uno de los elementos que busca un lugar ahí es El Audaz, que afrontará la primera eliminatoria de la Copa Independencia.

En entrevista con Publimetro, el luchador enmascarado mostró su emoción por ser parte de esta eliminatoria, que se llevará a cabo el 1 de septiembre en la Arena México y espera llevarse el triunfo.

“(El 90 aniversario) Es la máxima fiesta de la lucha libre y ahora festejamos estas fechas con la Copa Independencia, es muy bonito, gracias a Dios estoy en esta etapa para estar en el aniversario, lo que hace espectacular esta eliminatoria”, dijo.

Por otra parte, el Audaz señaló que ahora es la oportunidad de los jóvenes para brillar en la Copa Independencia.

“Esta Copa ya está bautizada por grandes estrellas de la Arena México (Místico, Ángel de Oro y Volador Jr.). Ahora nos da la oportunidad a los jóvenes y tomarme en cuenta al Audaz, por lo que buscaré dar lo mejor”, aseguró.

También, el luchador del bando de los científicos aseguró que es una gran emoción pertenecer al cartel del 90 aniversario,

“Son muchos nervios, estar en un aniversario. Tener la Arena repleta de gente, pero es una parte bonita y una responsabilidad, no cualquiera está en un evento así y ahora ir por esa Copa. Todos tenemos el hambre de triunfo”.

Al igual que El Audaz será parte de la embajada que el CMLL mandará a Inglaterra para realizar el evento de Fantasticamanía, el 23 de septiembre, un hecho que coloca al enmascarado en otro nivel.

“Empezando el año tuve un accidente en moto que me dejó fuera dos meses, después vino la recuperación, y ahora que estoy listo para el viaje a Inglaterra, a Fantasticamanía, es algo muy especial. He tenido la fortuna de estar en dos eventos de Fantasticamania en Japón y una acá en México, y ahora va a ser en el Reino Unido. Va a ser algo especial y demuestra que mi talento está siendo tomado en cuenta. Quiero mostrar que, con estas oportunidades, me hace sentir más fuerte”

Por último, el técnico dio su pronóstico de lo que se vivirá en Inglaterra el próximo 23 de septiembre.

“Grandes empresas se han presentado en Inglaterra, pero el CMLL no se va a quedar atrás y los elementos vamos a plantar la bandera de México ahí, e incluyendo al Audaz, vamos a mostrar que la lucha libre mexicana está en lo más alto”, dijo.

Esta será la cartelera del 1 de septiembre en la Arena México