“No conectamos al 100”, Chucky Lozano sobre Tata Martino

Hirving Lozano habló sobre la gestión de Gerardo Martino, al frente de la Selección mexicana, durante la Copa del Mundo 2022 en Qatar y reveló que hubo diferencias con el técnico.

El Mundial celebrado en medio oriente, marcó un antes y un después en el Tri, ya que, luego de cuatro décadas México no pudo pasar de la fase de grupos y las tensiones en el equipo eran evidentes.

“Yo siempre me entrego al 100 en Selección, la gente lo sabe y lo ha visto. En Qatar se juntaron muchas cosas, tanto el entrenador como jugadores que no estábamos conectados al 100 por ciento. Todo eso se juntó y explotó en el Mundial”, declaró el exdelantero del Napoli en una entrevista para W Radio.

Hirving Lozano en el Mundial de Qatar 2022 Chucky Lozano jugó su segundo mundial con el Tri en Qatar 2022. (Adrian Macias/Adrian Macias)

Chucky no fue el único seleccionado en tener problemas de relación con el Tata, pues insinuó que otros futbolistas también mostraron su descontento con el actual técnico del Inter de Miami.

“La verdad salí muy frustrado del Mundial de Qatar. Llevaba tanta ilusión, no metí goles, no di asistencias, pero en estadísticas creo que fui de los más importantes. Cuando regresé a México me costó mucho recuperarme de Qatar porque me dolió muchísimo, no merecíamos eso”, agregó Lozano.

Hirving recientemente fichó con el PSV Eindhoven, con quienes regresará luego de cuatro años jugando para el Napoli donde salió campeón de Serie A y Copa de Italia.