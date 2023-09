‘Pongan una mochila’: Franco Escamilla revienta a Sebastián Jurado

Franco Escamilla, uno de los aficionados del Cruz Azul más famosos, fue el encargado de reventar a Sebastián Jurado tras su actuación ante el América, en donde cometió dos errores.

Dentro del programa ‘Mesa Reñoña’, Franco Escamilla aseguró que una mochila detendría más disparos a gol que Jurado, una frase que causó risas en la mesa.

“Ya lo he dicho demasiado, yo propuse que pusieran una mochila, o que lo amarran así, como a Patricio en la portería. ¿Sabes qué es lo que me surra? Me dicen ‘¿viste el paradón de Jurado?’ Sí, sí vi cuando un wey remató y le pegó en la cara y se culeó todo. Jurado, te voy a dejar en paz, pero ojalá que recuperes el nivel, has fallado en todas”, mencionó.

Por otra parte, Franco Escamilla aseguró que sería un error si el entrenador Joaquín Moreno vuelve a colocar a Jurado como su portero titular.

“Tengo tu teléfono cabrón, tengo tu teléfono, pero no te voy a decir nada, al chile, al chile (…) Cada uno sabe cómo hace su trabajo, lo acabo de decir, eres malo, sí, ¿has funcionado? No. Espero que, si te ponen otra vez, que sería mucha pendejada del entrenado, ¡nos vemos el próximo domingo en la Arena Coliseo”, dijo.

Sebastián Jurado es uno de los jugadores más criticados tras la derrota del Cruz Azul ante el América en el Estadio Azteca.