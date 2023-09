“No es consistente”: Helmut Marko lanza dura critica contra Checo Pérez

Las críticas hacia Checo Pérez en la escudería austríaca no son cosa nueva, ya que en repetidas ocasiones hemos escuchado como altos mandos en Red Bull evidencian el rendimiento del tapatío. En esta ocasión es Helmut Marko, asesor de los toros, quien aseguró que la consistencia de Pérez en la pista no es la mejor.

Fue en una entrevista con Servus TV, que el también ex piloto, habló de varios temas relacionados con la estadía de Sergio en Red Bull, incluyendo un fuerte señalamiento a su rendimiento y concentración al momento de estar en la pista. “Pérez no es consistente, no siempre está concentrado”, comentó.

En cuanto al tema de su continuidad, Marko destacó que la charla de la renovación está pendiente, pero que la edad del mexicano y su momento de vida personal podrían hacer que las cosas tomaran un rumbo distinto en su carrera, por lo que habría que esperar.

“En términos de juventud y velocidad, Checo ya tiene más de 30 años y está esperando su cuarto hijo. Por lo que sus intereses son distintos. Tendremos que esperar y ver que pasa después”, finalizó

El próximo reto del piloto mexicano será la pista de Singapur, lugar que se le suele dar bien a Sergio, teniendo incluso un campeonato en 2022. Por último, mencionar que el propio asesor de la escudería señaló que debido a que el contrato del tapatío se encuentra cerca de terminar, piensan en candidatos para tomar su sitio y uno de ellos es Lando Norris.