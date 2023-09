Carvajal defiende la presunción de inocencia de Rubiales y pide solidaridad con Hermoso

El capitán de la Selección española, defendió la presunción de inocencia de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), pero pidió solidaridad con Jennifer Hermoso, compañera de selección que denunció un beso no consentido del directivo.

“En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia. Hay que solidarizarse con Jenni. No creo que esté pasando un buen momento como tampoco creo que lo esté pasando el presidente. No estoy aquí para juzgar a nadie”, dijo Carvajal en la rueda de prensa de la Selección.

El jugador madridista intentó matizar sus palabras del día anterior cuando subrayó que Hermoso no había presentado ninguna denuncia: “Hay personas que tienen que decidir y si hay algún culpable o alguna víctima, pues ya se hará saber. No podemos posicionarnos o condenar a una parte u otra previamente, sin conocer realmente qué ha pasado o qué se ha estipulado”.

Un par de horas después, Hermoso se presentó en la Fiscalía General del Estado para denunciar el beso no consentido que recibió de Rubiales en el podio del Sídney.

La actitud de Carvajal contrastó con la que había tenido Azpilicueta, un día antes, en la misma sala de prensa de la Ciudad del Futbol de Las Rozas en Madrid. “Nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que ayudar y estamos con ellas”, había dicho el futbolista del Atlético de Madrid.

“Únicamente defiendo la presunción de inocencia. Un derecho constitucional en este país”, finalizó Carvajal ante las críticas y preguntas de la prensa.