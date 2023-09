Diego Godín espera ver a Santi Giménez en el Atlético de Madrid

El histórico capitán del Atlético de Madrid, Diego Godín, ve con buenos ojos la posible llegada de Santiago Giménez al equipo colchonero.

En charla con los medios, el uruguayo aseguró que Giménez cuenta con grandes cualidades para cambiar de liga.

“Me gustaría verlo en el Atlético. Es un chavo que sé que lo han estado sondeando equipos grandes de Europa y si lo están siguiendo es porqué ha demostrado condiciones para dar ese paso en el futbol europeo”, dijo.

En otros temas, Diego Godín aseguró que estuvo cerca de jugar en el América en la época de Santiago Solari.

“Creo que en ese momento estaba Solari, pero por temas de tiempo, que había razones burocráticas, no se dio. Yo tenía que firmar rápidamente con un equipo, se venía una fecha de eliminatoria para el Mundial y ahí se cortaron las negociaciones”, explicó.

“En otro momento, cuando estaba en Europa, me sondearon otros equipos, pero yo estaba en otra situación, así que no se dio. Lamentablemente no se dio”.

Por otro lado, también recordó el paso de Raúl Jiménez con el Atlético de Madrid.

“Yo le tengo un gran cariño, lo acogí en mi casa mucho tiempo, intentaba ayudarlo y aconsejarlo. No tuvo la suerte que todos hubiésemos querido en el Atlético de Madrid, pero está haciendo una gran carrera en Inglaterra, estaba en un momento impresionante antes de esa lesión y ahora está retomando el nivel”, dijo.