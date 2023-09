Borregos tendrá una gran plataforma con el México College Fottball: Emilio Álvarez

La temporada 2023 de la ONEFA comenzará con un encuentro histórico, cuando los Borregos Athletics se enfrenten a Auténticos Tigres por primera vez en Estados Unidos.

En el marco de este encuentro histórico para el futbol americano colegial en México, Emilio Álvarez, director de Borregos Monterrey platicó con Publimetro sobre las expectativas alrededor del partido que marcará el inicio de la campaña.

“Este es un partido importante por lo que representa la rivalidad de ambos equipos y será un encuentro vibrante porque no podíamos tener mejor inicio en la Onefa que con un clásico, y que mejor escenario que un estadio de la NFL, como el de los Houston Texans, por lo que esperamos un gran recibimiento ante un duelo tan importante como es contra Auténticos Tigres”, dijo Emilio Álvarez

Por otra parte, el directivo aseguró que, tras la buena respuesta de la afición mexicana a otros deportes, espera una gran respuesta de la afición.

“Confiamos mucho en el público latino, además de toda la gente de Monterrey que tendrá la posibilidad de vernos en un entorno tan diferente como un estadio de NFL, pero la idea es llevar un gran espectáculo y una gran experiencia para los jóvenes que afrontan esta rivalidad de más de 70 años, y en un escenario que representa mucho para el deporte mexicano, al ser el que más partidos de la Selección mexicana ha tenido, lo que nos habla de la buena respuesta de la afición latina, además de que creemos que evidentemente nuestras audiencias tanto de la Autónoma de Nuevo León que pudieran tener a sus egresados allá a la gente que puede estar por allá como los egresados del Tec de Monterrey puedan estar”, indicó.

También, Emilio Álvarez aseguró que este encuentro será una plataforma para el proyecto de Borregos y para la ONEFA

“El futbol americano en México tiene una gran tradición y se practica a nivel extraordinario, y aunque ahora se comienza a apostar por las ligas profesionales, el futbol americano a nivel colegial se ha mantenido en lo más alto, y se mantiene en un pico muy alto. Con miras al 90 aniversario, pensamos en este festejo de la mejor forma, que en un escenario tan grande para el deporte como un estadio de NFL para un partido de temporada regular, además de ser una plataforma en busca de la exportación”, indicó.

Al igual que espera que este duelo pueda servir para que más jóvenes lleguen a otras ligas más importantes.

“En este sentido, además de buscar que los jóvenes puedan tener una motivación extra, podemos llevarlos a la NCAA, y hasta a la NFL. Lo importante también es destacar y dejar de escuchar la pregunta ¿se juega fútbol americano en México? Y responder sí, y a un nuevo muy alto calibre, con buenas figuras jóvenes”, mencionó.

Por último, el director de Borregos aseguró que esperan repetir lo conseguido en el 2022, donde se llevaron el título.

“Aunque el trabajo es del coach, pero a nivel gerencial preparamos a un equipo que puede afrontar un calendario complicado. Todos los rivales son fuertes, y parece que no hay semana de descanso, lo que no te da oportunidad para error, entonces el trabajo y la mentalidad de nuestros chicos será clave para afrontar este año con buen talento en cada línea. Y aunque no se puede superar el resultado de ser campeón, queremos mejores actuaciones en cada semana”, finalizó.