Chepe Mariscal busca ser el nuevo referente tricolor en UFC

La UFC continúa apostando por los peleadores de sangre mexicana y ahora será José Chepe Mariscal quien busque seguir escalando peldaños en la empresa en busca de la consagración.

El mexicoamericano, quien se encuentra en la categoría de peso ligero, platicó con Publimetro sobre su pelea contra Jack Jenkins dentro de la cartelera de UFC 283, desde Nueva Zelanda, estelarizada por Israel Adesanya y Sean Strickland.

“Solo estoy esperando la guerra, por lo que vine una semana antes para aclimatarme y acostumbrarme a la diferencia horaria. Me acostumbro un poco a la comida y al agua, me aseguro de que esté bien y estoy en el peso ideal, ahora me encuentro ansioso de esta pelea”, aseguró.

Sobre el tema de la preparación, Chepe Mariscal indicó que se alistó mejor que en su debut, en la que solo tuvo 10 días de campamento.

“He estado entrenando duro, entrené con los mejores chicos. Intenté y pregunté a todos los peleadores de UFC, me gusta que haya más personas que me digan lo que puedo hacer para ganar esta pelea, para realmente salir allí y mostrar una buena exhibición de quién soy. En mi primera pelea solo tuve 10 días para prepararme. Y aun así fue un adelanto de lo que puedo hacer. Ahora, tengo un campamento completo y puedo mostrar lo que la ‘Machine Gun’ puede hacer.

Además, dio su evaluación sobre la pelea contra Jack Jenkins

“Es muy inteligente en la lucha. Además, lanza muchas más patadas, así que tengo que cuidarme de las patadas a las piernas, tener cuidado con el boxeo estilo holandés, y eso es todo. Puedo hacer mi kickboxing, mi boxeo y, con suerte, un poco de lucha, pero veremos si hay alguna una sorpresa”, indicó.

Para esta pelea ante Jenkins, Mariscal indicó que su apuesta será el boxeo e incluso tomó como inspiración a Julio César Chávez.

He ganado algunos campeonatos de boxeo, pero ahora he perfeccionado mi estilo. Solía ver las peleas de Mike Tyson y Julio César Chávez cuando era niño y eso me sirvió para ver cómo moverme, dónde estar y conseguir varios nocauts.

Chepe Chepe Mariscal busca su segundo triunfo en UFC I Cortesía

Con el antecedente de otros peleadores como Brandon Moreno y Yair Rodríguez, Chepe Mariscal apunta a dejar su huella en UFC.

“Solo tengo que dejar mi marca y mostrar lo que puedo hacer. Ellos hicieron un gran trabajo mostrando lo que representa la sangre mexicana y yo quiero realmente voy a sumarme a esa lista, por lo que debo llevarme este triunfo”, finalizó