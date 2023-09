¡De la gloria al olvido! Estrellas del futbol europeo que se siguen sin equipo

El regreso de las ligas marcó el cierre de la ventana de fichajes en el Europa y durante ese periodo, el futbol nos sorprendió con grandes cambios en algunos clubes de primer nivel; sin embargo, esto no incluyó a algunos jugadores que a pesar de tener un gran cartel y talento, no consiguieron acomodo en ninguna escuadra, por lo que ahora se encuentran con la etiqueta de agentes libres.

Es importante mencionar que varios de los aquí nombrados tienen una carrera interesante, pero por razones de contrato, salariales, etc, se quedaron sin registro en algún club. El listado comienza con un arquero que en su momento fue nombrado de los mejores del mundo, David De Gea. El guardameta español no logró llegar a ningún acuerdo con el Machester United y así mismo, no hubo ninguna oferta que lo convenciera.

Su mejor oportunidad de volver fue el Real Madrid, equipo que en pretemporada oficializó la baja de Courtois y al buscar remplazo pensó en él; sin embargo, esto fue solo un rumor y al no concretarse el interés, se quedó con la condición de agente libre.

Otro futbolista que salió de la elite y ahora espera un buen equipo interesado en sus servicios es Eden Hazard, el atacante belga es uno de los casos más tristes en la historia del futbol, ya que en su momento su gran nivel lo llevó a estar entre los jugadores más cotizados del mundo. Lamentablemente, su fichaje por el Real Madrid no le sentó bien y su baja de nivel fue impresionante, algo que le valió una despedida amarga del club Blanco.

Jesse Lingard es uno de esos jugadores que nunca terminó de explotar el máximo de su potencial, su irregularidad le valió el mote de eterna promesa. Luego de un peregrinaje por varios equipos de la Premier League a los que llegó en calidad de préstamo, los Red Devill’s decidieron dejarlo ir, recalando en el Nottingham Forest, donde no brilló como se esperaba, quedando como agente libre.

Otros dos futbolistas que sorpresivamente se mantuvieron sin equipo hasta hace muy poco, son Sergio Ramos y Leonardo Bonucci. Los zagueros centrales, que coincidieron en el equipo del año de la FIFPRO en 2017, se mantuvieron como grandes incógnitas en el mercado de verano, sonando en distintos lugares y encontrando club en los últimos momentos.

Ramos fichó por el Sevilla, el club de sus amores, mientras que Bonucci dejó el futbol de su país para enlistarse en la plantilla del Unión Berlín.