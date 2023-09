Álvaro Fidalgo rechazó ofertas de Europa para seguir en el América

Álvaro Fidalgo se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Club América, desde su llegada en 2021, pues ya son tres técnicos que pasan por el equipo y el español es inamovible del cuadro titular.

En entrevista con Rodrigo Fáez, Fidalgo reveló que estuvo cerca de salir del conjunto de Coapa pero rechazó ofertas que incluían equipos del viejo continente.

“Este verano hubo oferta de equipos de Primera de España, hubo oferta de un equipo de Europa League, que al final la oferta era de una cantidad que el club creía que debía ser mucho más”, declaró Álvaro.

El jugador de 26 años reconoció, que nunca imaginó despreciar a un club que jugara competiciones de UEFA.

La eliminación de las águilas contra Chivas, influyó en su decisión, pues tras irse expulsado en las semifinales de vuelta, el rebaño remontó, por lo que el mediocampista quiere revancha.

“No era tampoco el momento de salir al primer traspié que tengo con América porque me lo dieron todo en realidad, lo que me dieron estos dos años y medio de cariño, me cambiaron la vida, apostaron por mí fuerte, me renovaron hace seis, siete meses”, culminó el exjugador del Real Madrid.

Álvaro Fidalgo suma 7 goles y 8 asistencias en 57 partidos, siendo titular en 53 con las águilas del América.