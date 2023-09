Julián Quiñones, el goleador al que Colombia llora y no quiere ver jugar con México

El delantero del América, Julián Quiñones, ha generado controversia en su país natal, Colombia, tras optar por jugar con la Selección de México, ya que la prensa cafetera lamentó la ausencia del goleador con su representativo, que inició las eliminatorias mundialistas con una victoria ante Venezuela.

Julián Quiñones ya entrenó con el Tri. Especial

El Tigre Morales, de ‘Furia Roja TV’, dijo que la ausencia de Quiñones es un duro golpe para Colombia, que tiene problemas para anotar goles. “Sin Quiñones perdemos a un goleador, acá en Colombia sufrimos la falta de gol. No fuimos al Mundial de Qatar 2022 porque tuvimos 7 partidos consecutivos donde no pudimos marcar gol, algo increíble, siete fechas y eso nos sacó del Mundial. Yo realmente esperaba que Julián viniera a jugar por nuestro país”, comentó.

Danilo Gómez, de ‘Múnera Radio’, coincidió con Morales y señaló que la ausencia de Quiñones es notable, incluso para los delanteros colombianos que juegan en Europa. “Colombia ha estado carente de un gran goleador, no hay reemplazo de Radamel Falcao. Los jugadores que están en Europa, lamentablemente no están; (Duván) Zapata no responde, (Luis) Muriel de muchos altibajos, no se comportaron como los grandes goleadores. Se pierde un hombre gol y es bien difícil encontrar a goleadores”, mencionó.

QUIÑONES Julián Quiñones busca un lugar en el Tri (Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz)

Quiñones, está terminando su proceso de naturalización para poder jugar con la Selección de México y seguramente será convocado por Jaime Lozano este mismo año.