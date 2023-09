Jesús Corona dejó de ser “Tecatito” para convertirse en “Caguamón”

Jesús Tecatito Corona se unió a los Rayados de Monterrey luego de su etapa en el viejo continente, en el que jugó por 10 años, teniendo su mejor etapa en el Porto con quienes fue multicampeón y hasta jugó Champions League.

Durante el evento de presentación del “hijo pródigo” de Rayados en el estadio BBVA, hubo una conferencia de prensa en la que Corona habló de su madurez personal y futbolística en su regreso, por lo que un periodista le llamó “Caguamón”, a lo que le futbolista contestó " y bien frío” entre risas.

“Te fuiste como un Tecatito, regresas como un Caguamón”, dijo el reportero “Bien frío, frío…”, contestó Corona. “Me siento muy contento. Estos 10 años no fueron paseando por Europa, me han ayudado bastante, tanto a nivel deportivo como humano, he mejorado bastante”, finalizó.

Jesús Corona ya pudo jugar con el conjunto de la pandilla en un partido amistoso contra el Atlante, en el que el exjugador del Sevilla entró unos minutos en la derrota por 1-0 de su equipo.

Asimismo, fue presentado en el estadio BBVA en un evento que juntó a 10 mil aficionados y varias leyendas del club como Jonathan Orozco, Jesus Zavala, Aldo De Nigris y Severo Meza.