Luis Rubiales renuncia a la RFEF por el beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales no aguantó más tras el escándalo del beso a Jenni Hermoso y dio a conocer que renunciará a su puesto de presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

“Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, D. Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la vicepresidencia pueda ser sustituido”, señaló en primera instancia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Tras la veloz suspensión realizada por FIFA, más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona, es evidente que no podré volver a mi cargo Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello nova a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al futbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, comentó.

