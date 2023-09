“Monterrey puede jugar facilmente en Europa”, Tecatito Corona

Jesus Tecatito Corona fichó por el Monterrey luego de 10 años jugando al más alto nivel en el viejo continente con el Twente de Países Bajos, Porto y el Sevilla.

Momentos antes de su presentación en el estadio BBVA, Tecatito declaró para TUDN que estaba en sus planes regresar a Monterrey y por fin se dio.

“Tenía ya años; uno o dos años queriendo volver, queriendo estar con Rayados, en casa, como me hacen sentir. Hablé con mi familia cuando se acercó Tato, tocó platicarlo y analizarlo. Lo que sí tenía en mente, que quería estar con Rayados, con mi equipo, que hoy se haya hecho, se me nota en mi cara, estoy muy feliz”, apuntó.

El Tecatito feliz por su vuelta a Monterrey para jugar con Rayados.@ClaroSports pic.twitter.com/d3FFvHHz8q — JAVI ALONSO ⭐️ (@javialonsordz) September 9, 2023

Asimismo, el sonorense consideró que regresar a la Liga MX no es un retroceso para su carrera, pues rayados tiene un gran nivel competitivo y es incluso mejor que varios equipos europeos.

“Siempre he estado en contra de esas críticas (que hablan de retroceso), es normal, estoy de este lado, acepto sus opiniones y las decisiones de los jugadores, volví para seguir compitiendo pero no es fácil, la gente piensa que es fácil regresando de Europa y no es cierto. Para mí es igual de bueno (Monterrey) o más, tiene una capacidad increíble. No es un fracaso volver”, declaró el extremo mexicano.

Con todo y que apenas lo presentaron, Corona ya jugó con el cuadro de la pandilla en un partido amistoso contra el Atlante, en el que perdieron por 1-0.