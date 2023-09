‘Quiero callar la boca a Rocky Romero y a los extranjeros en el 90 aniversario’: Místico

La lucha libre en México se encuentra de manteles largos con la celebración del 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre y uno de los gladiadores que protagonizará la velada será Místico, quien tendrá una prueba complicada al enfrentarse a Rocky Romero, TJP y Kevin Knight, tres extranjeros provenientes de la empresa New Japan Pro Wrestling.

Con este reto en su carrera, y aliado a Máscara Dorada y a Atlantis, el rey de plata y oro, afirmó que se encuentra listo para demostrar que la mejor lucha libre está en el país, además de que los extranjeros solo quieren hacerse de un nombre a costa de las figuras del CMLL.

¿Qué significa verte ante Rocky Romero, uno de los luchadores más polémicos en lo que va del año?

— Ahora le pongo un poco de interés a él, pero tengo más rivales aquí en México. Él es un luchador que viene, quiere hacer bulla, hacerse más famoso en su país y que lo reconozcan allá. Tengo tantos rivales como Soberano Jr., Euforia, por lo que él me está buscando, él le quiere pegar al grande para hacerse famoso y vamos a ver que pasa, porque le digo ‘Rocky Romero prepárate bien, que aquí no vas a venir a criticar a mi gente, a mi país, aquí lo que vas a hacer es enfrentarte a un gran luchador, por qué hablas mucho, pero en el ring ya veremos.

¿Qué opinas que Romero se hace llamar la ‘cara del CMLL’?

— Me da risa. Hay uno que dice que él es el que manda, que él es que pone las reglas, pero eso no pasa. Yo creo que lo que interesa es lo que haces arriba del ring y lo más importante de la lucha libre es que salga contento y dar la mejor actuación y de eso se caracteriza Místico. Que ellos sigan hablando, porque es la única forma en que los voltean a ver. Yo no necesito hablar, lo demuestro arriba del ring. Un luchador extranjero no va a venir a quitarme el sueño, nada más vienen, hacen una temporada y se van.

¿Qué consejo le das a Atlantis Jr y a Máscara Dorada quienes te acompañarán para esa noche especial?

—Atlantis Jr. ya estelarizó un aniversario el año anterior, contra Stuka. A Máscara Dorada ya lo conocen en otro personaje, es un luchador estelar y vamos a demostrar que somos mejores que los extranjeros y de qué está hecha la lucha libre mexicana.

Místico El Rey de Plata y Oro está listo para triunfar en la Arena México

¿Qué mensaje le das a los luchadores extranjeros que enfrentarás?

— Bienvenidos, no vienen de vacaciones, no vienen a hacerse tontos, vienen a demostrar de qué están hechos y por eso el CMLL les dio la oportunidad, y Místico se va a encargar de cerrarles la boca. El mexicano siempre va a defender a su bandera, su país y lo que me queda es hacer el mejor trabajo en el país.

¿Qué rivales tienes en la mira?

— Aún tengo en la mira a varios rivales, como Averno, que quiero su cabellera, que es un gran rival y compañero. Tengo en la mente a un Bárbaro Cavernario, a un Mephisto por su máscara, o a Volador Jr. Incluso, Euforia o Soberano Jr.

¿Qué representa ser parte del aniversario?

— Hablar de 90 años es algo muy bonito y estar en la fiesta grande es algo que todos queremos. Que mejor que ser parte de la lucha estelar o exponiendo nuestra máscara o el campeonato, que sea importante para una noche mágica, pero es importante estar dentro del cartel, ya que se ve reflejado el trabajo realizado a lo largo del año para poder estar y ser programado en el evento más grande de la lucha libre. Me queda prepararme y hacer la mejor lucha de la noche.

¿Cómo cambia el Místico de su primer aniversario, al que estará en el 90 aniversario?

— Hay muchos años de diferencia. Vienen empujando grandes figuras jóvenes y no siempre vas a ser el protagonista. Estaba muy joven en el 73 aniversario cuando gané la máscara a Black Warrior y tres años después cuando rapé a Negro Casas en otro aniversario. He estado en muchos y ahora que me toman en cuenta sigue siendo maravilloso. Hay un crecimiento, tanto personal, como profesional en casa año.

¿En qué lugar se colocaría Místico dentro de la historia de la lucha libre?

— No me colocaría en ningún lugar, siempre trabajo para colocarme dentro una de las figuras de la lucha libre, y después, tras mi retiro, convertirme en una leyenda. No te haces leyenda solo, el público te hace leyenda. Fui un fenómeno en los 2000 y aún me mantengo aquí.