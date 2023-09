Uriel Antuna revela la razón por la que no debutó en la Premier League

Uriel Antuna se ha convertido en un habitual de la Selección mexicana, pero a pesar de su buen momento con Cruz Azul, aún no olvida su oportunidad para jugar en la Premier League.

En entrevista con TUDN, El ‘Brujo’ Antuna reveló la razón por la que no logró debutar con el Manchester City, al igual que mantener el sueño europeo.

“Cada uno tiene su perspectiva de por qué regresó a México, en mi caso a la MLS y luego México.

En mi opinión, sentí que es una madurez que tomas conforme pasa el tiempo, me hubiera gustado no regresar a México sino seguir ese sueño europeo, sí, iba a sufrir, ganar menos, ir a un equipo más chico, hace falta madurez y creo que eso me falló a mí pero estoy contento, he madurado bien”, señaló Antuna.

Por otra parte, aseguró que actualmente, los elementos de la Liga MX se ven en mejor condición que los europeos.

“Muchas selecciones siempre han sido una mezcla de europeos y de la Liga MX y a veces se ven mejor los de la Liga MX que los europeos.

No digo alguien en concreto, pero todos debemos estar preparados para la oportunidad como el ‘Chino’ que estando en la liga llegó y anotó un golazo, cosa que me da mucho gusto, las oportunidades se dan. Como cuando me tocó debutar a mí y anoté tres goles, la competencia te hace crecer tanto al futbolista mexicano como europeo”, finalizó.

Uriel Antuna cuenta con 53 encuentros con la Selección mexicana y ha marcado 11 tantos en su camino con el Tri.