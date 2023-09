“Vamos a apuntar a Shakur, podemos dar pelea y salir con la mano en alto”: Vaquero Navarrete

Luego de haber vencido por decisión unánime a Óscar Valdez, Vaquero Navarrete se encuentra listo para continuar su andar en el ring. Fue durante una conferencia de prensa en la CDMX en donde el tricampeón decidió hablar sobre sus planes a futuro, con quien le gustaría enfrentarse, si planea un cambio de división y si ya tiene un rival en mente.

En primera instancia, el pugilista oriundo del estado de México, habló sobre su más reciente pelea, en donde venció a Valdez de forma contundente y sobre los planes para continuar con su historia. Navarrete reconoció que fue un gran rival y a pesar de lo sucedido demostró mucho coraje.

“Todos sabemos lo que paso y nos dimos cuenta de que Valdez es un guerrero, a pesar de estar lastimado me retaba a seguir adelante tirando golpes, eso se respeta y lo hace un guerrero. En cuanto a mi carrera, me gustaría unificar. Es algo que nunca se me ha dado, lo intente en la 122 y 126, pero nunca se dio la oportunidad, ahora en 130 es algo que me gustaría”, comentó el mexicano.

De igual manera, el campeón super pluma de la OMB habló de la posibilidad de medirse ante Shakur Stevenson, boxeador estadounidense con el que ha mantenido un fuerte pique, generando mucha expectativa entre los fanáticos sobre un posible enfrentamiento.

Vaquero Navarrete Foto por Irving Chávez

“Queremos unificar y si algún campeón está disponible, si no buscaremos otra división. Se habla mucho de Shakur y podríamos apuntar a él, hay una expectativa muy grande, me siento capaz de pelearle y salir con la mano en alto. Yo sé que muchos están seguros de que voy a perder, pero hay sorpresas y me he caracterizado por eso”, mencionó el pugilista.

Para finalizar debemos señalar las palabras de Navarrete en donde externa su deseo por volver a pelear a México, petición que ya se encuentra en la mesa de su manager, por lo que podría darse en alguno de sus próximos combates. Así mismo, debemos mencionar que su escenario ideal para volver a su tierra sería el estadio Azteca.