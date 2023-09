Jimmy Lozano explica las razones por las que convocó a Alexis Vega

La convocatoria del Tricolor ha sido objeto de discusiones debido a los nombres que la conforman, ya que para muchos, los jugadores no son los mejores en su posición y no están en buen momento. Este es el cadso de Alexis Vega, quien ha sido duramente cuestionado por los seguidores. Ante esto, Jaime Lozano responde y comenta que está en proceso de recuperar su nivel

Fue en conferencia de prensa cuando el técnico del combinado nacional señaló que la convocatoria del delantero de Chivas corresponde a que no es un jugador común, pero que debe de seguir trabajando y cuidándose porque hay competencia en el equipo.

“Es uno de los jugadores con más cartel en nuestro país, tuvo la oportunidad y nos emocionó a todos en el Mundial y hay que ayudarle, tratar de entenderlo... Él debe hacerse responsable y cuidarse más que todos, vienen competencias importantes y hay jugadores que le quieren comer los tobillos”, comentó.

Alexis Vega Alexis Vega suma un gol en la presente temporada con Chivas. (Adrian Macias/Adrian Macias)

De la misma forma, Lozano mencionó que debido a que trabajó con él en anteriores proyectos como la Selección Olímpica, conoce bien al atacante y sabe de sus cualidades dentro y fuera del terreno de juego.

“Tengo mucha empatía con él porque me toco un proceso lindo y bonito. Me toco convivir mucho con él y te puedo decir que es un gran muchacho y me encanta lo que hace”, finalizó.