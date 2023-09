Campeona del mundo explota por la falta de reconocimiento tras los actos de Rubiales

El campeonato del mundo que consiguió la Selección de España Femenil es un acontecimiento histórico en su futbol, pero lamentablemente este se ha visto opacado debido al bochornoso evento que protagonizó Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF. Ante esto, la capitana de la Furia Roja rompe el silencio y habla del suceso.

Fue durante el conocido programa El Hormiguero, que la futbolista se prestó a responder preguntas referentes a su carrera y el campeonato obtenido, aprovechando para señalar lo triste que es que la plantilla campeona pierda reconocimiento debido a que se interesen más en lo hecho por Rubiales.

“Es triste que consiguiéramos algo histórico, algo que cuesta mucho y que pase a segundo plano por lo que todos sabemos. Da rabia, pero espero que a partir de ahora se hable de que somos campeonas del mundo”, comentó.

De igual forma, la jugadora del Real Madrid señaló que aunque Luis Rubiales finalmente renunció a su cargo y que la dirección técnica de la Selección Española cambió de manos, su regreso no es definitivo, ya que deberán platicarlo.

Es importante recordar que tras el campeonato del mundo, las seleccionadas lanzaron un comunicado en el que aceptan que no regresarían a vestir la roja, a menos que hubiera cambios referentes a Rubiales y Jorge Vilda, el ex técnico del representativo.

“Ha habido varios cambios. Tenemos nueva seleccionadora, pero antes que nada hay que esperar a la próxima lista y ver que pasa. La dimisión de Rubiales es muy reciente y entre nosotras tendremos que hablar”, mencionó.

Para finalizar, Carmona habló del momento en el que recibió la noticia del fallecimiento de su padre, quien murió el mismo día de la final, pero no se le comentó con el fin de que no se afectara su rendimiento. “Fue un día de muchas emociones. Yo no sabía nada, mi familia tomó la decisión de no decirme y tuve la suerte de marcar el gol para ganar el Mundial, pero cuando llegue al aeropuerto todo se torció... pase de estar en lo más alto a estar fatal”, finalizó.