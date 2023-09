¿Otro delantero naturalizado? Nicolás Ibáñez levanta la mano para la Selección Mexicana

Ante la falta de delanteros mexicanos para la Selección Mexicana, Nicolás Ibáñez, delantero de los Tigres expresó su deseo de jugar para México al ya realizar su proceso para nacionalizarse como mexicano.

En conferencia de prensa, el ariete argentino comentó que ya está a detalles de recibir la nacionalidad mexicana y levantó la mano para ser considerado por Jaime Lozano.

Ibáñez llegó a la Liga MX en el 2018 con el Atlético de San Luis, su buen rendimiento lo llevó a ser fichado por el Pachuca en donde ganó todo, ahora con Tigres compite mano a mano con Gignac para ser titular con los felinos.

“Ya hice el trámite para nacionalizarme, ya lo he dicho que estoy dispuesto para si me toca representar a México lo haría con orgullo, estoy esperando a que salgan los últimos detalles de migración y creo me la van a dar la nacionalidad”

Nicolás ya tiene en su palmarés dos Liga MX y un campeonato de goleo en el Apertura 2022 con 11 anotaciones en dicho certamen.