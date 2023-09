Grandes ausentes en las nominaciones al The Best

Messi, Mbappé y Benzema compiten por el premio The Best 2023. Foto: Valeriano Di Domenico - Pool/Getty Images

Una nueva gala del premio The Best se avecina y previo a su llegada, se liberó la lista de nominados al máximo galardón otorgado por la FIFA; sin embargo, para los aficionados esta no es del todo justa, ya que hay algunos nombres que han causado polémica por su ausencia a pesar de haber tenido un buen rendimiento digno de ser reconocido.

Es importante mencionar que el tiempo que toma en cuenta la FIFA para otorgar el premio, es distinto en la categoría varonil y en la femenil. Los jugadores son medidos por su rendimiento del 19 de diciembre de 2022, hasta el 20 de agosto de 2023. Mientras que para las futbolistas se comprende el tiempo entre 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023.

Dentro de las grandes ausencias podemos mencionar en primera instancia al entrenador de la selección femenil de España, Jorge Vilda, mismo que consiguió el primer Campeonato del Mundo para Furia Roja y aun así no fue considerado para llevarse el prestigioso galardón.

Entrenadores de #futfem nominados a los premios #TheBest de la FIFA. Jonatan Giráldez 🇪🇸 (@FCBfemeni), entre los candidatos. No está Jorge Vilda. pic.twitter.com/11B3TmOT2t — Sp_ | FutFem (@FutFemSphera) September 14, 2023

Sumado a ello, otro nombre relevante del combinado español femenino que se quedó sin lugar en las nominaciones, es el de Olga Carmona. Futbolista del Real Madrid que fue pieza clave en el terreno de juego para sumar la primera estrella de su país, marcando el gol del campeonato, siendo MVP de la final y siendo una de las capitanas de la Selección.

En cuanto a las nominaciones masculinas, debemos señalar la ausencia de Vinicius Junior. El futbolista del Real Madrid se ha consagrado como uno de los estandartes en el ataque para el cuadro Blanco, sus goles en momentos decisivos han hecho preguntarse a los aficionados si es que la relevancia que tiene el brasileño con el equipo no es suficiente para ser considerado.

Vinicius Junior en 2022/2023:



55 partidos

23 goles

21 asistencias

En UCL sumó 7g y 5a

🏆 Copa del Rey

- Gol y asist. en semis al Barça

- Asistencia en la final

🏆 Mundial de Clubes (de FIFA!)

- 2 goles y asist. en la final

- MVP del Mundial de Clubes



Inexplicable su exclusión. pic.twitter.com/JXAQjLEO2n — Daguito Valdés (@daguitovaldes) September 14, 2023

Por último, Cristiano Ronaldo es un jugador que, a pesar de haber dejado la Elite europea, sigue siendo un futbolista fundamental para su equipo actual. Su fichaje con el Al-nassr marcó una época en el futbol y en el club árabe, al cual se ha acoplado de gran manera, marcando goles en repetidas ocasiones e incluso levantando campeonatos.