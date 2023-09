Lewis Hamilton defiende a Checo de las declaraciones de Helmut Marko y exige sanción severa

Debido a las polémicas declaraciones de Helmut Marko, hacia Checo Pérez, Lewis Hamilton no se quedó callado y levantó la voz en contra del asesor de Red Bull solicitando una sanción ejemplar sobre su actitud discriminatoria.

Para el siete veces campeón del mundo, las consecuencias hacia el austriaco deberían ser severas, por lo que le sorprende que ni la Fórmula 1, ni Red Bull se hayan pronunciado al respecto.

En días recientes, Marko había referido que la inconsistencia de Checo en la temporada se debe a tener una mentalidad sudamericana distinta a la europea, situación que fue muy mal visto por Lewis.

“Totalmente inaceptable lo que dijo Marko.Tener líderes y gente en esa posición, haciendo comentarios como ese, no es bueno para que avancemos. Hay mucha gente tras bambalinas que realmente está tratando de combatir este tipo de cosas pero, es difícil maniobrar cuando hay personas en la parte más alta que tienen esta clase de mentalidades que nos impiden progresar”

“No estoy sorprendido, para ser honesto. No sé qué se ha dicho más allá por parte de Red Bull, la F1 y la FIA pero creo que es algo que habría que preguntarle a Checo, pienso que no es algo de lo que tú simplemente te disculpes y todo está bien”

Inclusive, Hamilton asegura que las declaraciones son para que ya hayan despedido al asesor de Red Bull y le sorprende el equipo no se haya pronunciado al respecto.

“Considero que es necesario hacer algo más. Cuando los equipos tienen individuos o pilotos que han hecho comentarios de ese tipo, normalmente son despedidos, o al menos lanzan un comunicado donde declaran que ellos no respaldan ese tipo de cosas. Entonces, es interesante que ellos no lo hayan hecho en esta ocasión pero, este no es mi equipo y no es la forma en que trabajamos como equipo”