“Los equipos de México pueden competir en las mejores ligas”, Paunović sobre equipos de la Liga MX

Veljko Paunović, técnico de las Chivas de Guadalajara, cree que los equipos de la Liga MX pueden competir en cualquiera de las 5 mejores ligas del mundo por el nivel que tiene el balompié azteca.

“La verdad es que no hay ningún partido fácil, no hay ningún día en el que salgamos al campo y no estemos preocupados por lo que el rival nos puede proponer. Es muy diversa la liga, tiene muy buenos entrenadores y la verdad es que cada equipo es una incógnita.

Yo creo que los equipos de México podrían hacer un muy buen papel en cualquiera de las cinco grandes ligas sin ningún problema, esto quiere decir que serían competitivos”, declaró Paunović en entrevista con la Liga MX.

¡EL NIVEL DE LA #LigaBBVAMX 🔥🔝!



Veljko Paunovic, DT de las @Chivas, detalló lo que se ha encontrado hasta ahora en cuanto al nivel de nuestra Liga; desde su llegada, los rojiblancos han sido protagonistas.



Entrevista Completa: https://t.co/j5NkE765DY pic.twitter.com/fLYrCIBQfc — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 14, 2023

Ahora que el director técnico de Chivas va a cumplir un año en la institución, sabe lo que es vivir un Clásico Nacional, eliminando a las águilas del América en semifinales, comparando la satisfacción con el Mundial sub20 que ganó con Serbia, enfrentando a Brasil en la final.

“Fue algo que se aproximó a ser la alegría que antes contaba en la final contra Brasil en la Final Sub 20, fue muy profunda la experiencia que viví ese día y sobre todo me marcó y me dio una profunda huella en lo que significa el Clásico Nacional. En mi caso trasciende porque a pesar de no ser mexicano, poder sentir esa emoción es algo único”, finalizó Veljko.

🔥🎙️ Eliminar al América = Campeón del Mundo Sub-20



Veljko Paunović



"Se aproximó a la alegría de esa final, la emoción que sentí ese día me marcó y me dejó una profunda huella de lo que significa el #ClásicoNacional". pic.twitter.com/3CjMPtIj3I — PressPort (@PressPortmx) September 14, 2023

Paunović lleva tres Clásicos dirigidos con un saldo de dos derrotas y una sola victoria, que fue para que Chivas pasara a la final del Clausura 2023 contra Tigres, en donde terminaron subcampeones.