“Rayados está a la altura de los grandes equipos de España”: Sergio Canales

Tras jugar con el Real Madrid, el Betis y la Real Sociedad, Sergio Canales ha afirmado que Rayados está a la altura de esos equipos importantes en España, así lo mencionó José Antonio Noriega presidente del club.

En una charla con los medios de comunicación, el Tato afirmó que ha tenido pláticas con el jugador español en donde le ha manifestado estar feliz con el nivel de la institución en todos los sentidos.

“El otro dia me decía preguntándole sobre cómo iba y como se sentia me comentó que estaba muy contento con el nivel que veía en nuestra institución, con el plantel en el futbol mexicano, nuestras instalaciones y él me comentó que Rayados está al nivel de cualquier equipo importante de España”, afirmó el presidente de Rayados.

El español viene de ser un valuarte en el Betis y de ser campeón con la Furia Roja en la más reciente Nations League, por lo que acostumbrado al máximo nivel de juego, sus declaraciones tienen un peso específico importante.

Rayados ha sido el equipo que más invirtió en este mercado de fichajes con la incorporación de Canales y Tecatito, jugadores provenientes de Betis y Sevilla, dos de los equipos más importantes en el país ibérico.