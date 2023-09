Regresa Camberos; Tri Femenil revela convocatoria para clasificación de Copa Oro

La Selección mexicana femenil está lista para buscar su boleto a la Copa Oro de la Concacaf y sorprendió con su última convocatoria.

A través de redes sociales, la cuenta oficial del Tri dio a conocer a las 23 elegidas, en donde destaca el nombre de Scarlett Camberos, quien fue goleadora del América y que se encuentra jugando en Estados Unidos.

Camberos, de 22 años, que ya vivió su debut con la Selección mexicana en 2022, salió de las Águilas por temas extracancha y ahora fue elegida por el entrenador Pedro López en busca del boleto al torneo.

Con el nombre de Camberos también destacan en de las goleadoras Christina Burkenroad, de Rayadas, Charlyn Corral de Pachuca y Kiana Palacios, del América. También aparece el nombre de Kenti Robles, jugadora del Real Madrid.

El certamen Clasificatorio a la Copa Oro W 2023 ante Puerto Rico y Trinidad y Tobago, a celebrarse los días 22 y 26 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca y Estadio Hidalgo, respectivamente.

Del total de 23 futbolistas llamadas por Pedro López, 18 militan en la Liga MX Femenil, 4 en la NWSL de Estados Unidos y una más en la Liga española. La concentración arrancará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) la tarde del domingo 17 de septiembre.