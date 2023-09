“Hasta que no ganó Tigres no dormí”: Fidalgo revela que celebró la final perdida de Chivas

Álvaro Fidalgo fue el verdugo de la eliminación del América en la semifinal del Clausura 2023 ante Chivas luego de que el jugador fuera expulsado por una fuerte entrada sobre Fernando Beltrán, hecho que cambió el rumbo de la eliminatoria.

A casi cuatro meses de aquel acontecimiento y previo al Clásico Nacional 250, el jugador de las Águilas reconoció que su frustración por aquella falta sobre el Nene terminó cuando el Rebaño perdió la final contra Tigres, algo que representó un alivio para él.

“Hasta que no ganó Tigres la final ni dormí, no quería ver el partido, no quería ver futbol. Cuando veo que Guido mete el gol, mi novia me quería matar, eran las 7 de la mañana en España y yo estaba saltando, lo celebré, es la realidad”, reveló en entrevista con TUDN.

Álvaro Fidalgo reconoció su frustración por salir expulsado en la semifinal del Clausura 2023 contra Chivas. Mexsport (Jose Luis Melgarejo)

En esa misma línea, el jugador español recordó su error en aquel encuentro, mismo que le quitó la tranquilidad durante un tiempo, pues aseguró que los rojiblancos estaban “muertos” hasta antes de su expulsión.

“Tuve un error enorme. La sensación en el campo era que Chivas estaba muerto y era la realidad, antes de mi expulsión, por eso siento que fue tan determinante. Es un error que puede tener cualquier jugador, se podía evitar, lo que pasa es que fui muy fuerte la pelota, pensé que llegaba, te juro que he visto el video en cámara lenta y el Nene Beltrán mete la pierna hacia adentro y esos días, te juró llegar a casa, me derrumbaba, me duró un tiempo”, sentenció.