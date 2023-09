Martinoli asegura que “jamás se arreglarán” las cosas con el Piojo Herrera

Christian Martinoli fue agredido por Miguel Herrera en 2015, cuando era entrenador de la Selección mexicana. A ocho años de ese incidente, el comentarista deportivo señaló que jamás se arreglarán las cosas entre él y el Piojo.

“Los dos, o tenemos muy buena memoria o somos muy rencorosos, entonces no creo que se vaya a arreglar jamás. También creo que a él no le interesa ni a mí. A él le sigue yendo bien, a mí igual. Si él piensa que puede volver a la Selección nacional, que tiene una gran prensa detrás, pues adelante. Pero yo no tengo nada que conversar con él y él tampoco”, declaró para el podcast Atypical TE VE.

En ese momento, el Piojo Herrera se trató de justificar diciendo que Martinoli atacó en sus narraciones a su familia, en especial a su hija Mishelle; por lo que los abogados de la Federación Mexicana de Futbol buscaron evidencias para que así no se vieran obligados despedir al estratega.

“En la Federación le buscaron, tuvieron un día completito los abogados para buscar dónde había yo dicho algo sobre su familia y no lo encontraron. Le buscaron bastante, eh, para no correrlo y decir que el que había provocado era yo. Que posiblemente lo provoqué por las críticas que le hice, pero yo, de cuestiones familiares, no voy por la vida diciendo ‘este hizo tal cosa’”, agregó.

Al final no se encontró nada contra Christian y la FMF se vio obligada a despedir a Miguel, por agredir e insultar a Martinoli en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, un día después de la final de la Copa Oro 2015.