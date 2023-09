Fernando Padilla: ‘No vengo a jugar a la jaula, vengo a ganar’

La Noche UFC no solo contará con la presencia de Alexa Grasso en la pelea estelar, también estarán presentes distintos prospectos mexicanos, incluyendo a Fernando Padilla.

El oriundo de Chihuahua platicó con Publimetro sobre la oportunidad que le da UFC de ser parte de esta función repleta de talento mexicano.

“Es casi irreal por qué estamos haciendo historia. Ha sido un gran 2023 y se ve con esta oportunidad. Significa mucho que UFC me dé esta oportunidad. Yo les dije no se van a arrepentir, y sin importar lo que pase, soy un peleador explosivo, y me gusta dar espectáculo. No va a ser vencerme, he evolucionado y eso se va a hacer notar”, dijo.

Por otra parte, Padilla habló sobre los peleadores tricolores que hay en la empresa.

“Todos venimos con la misma mentalidad y con él hambre de triunfo. todos estamos aquí por la misma razón. Eso nos ayuda a empujarnos hacia arriba”, aseguró.

Al igual que el oriundo de Chihuahua recordó la motivación que existe tras los triunfos de Brandon Moreno y Yaír Rodríguez en UFC.

“Yo creo que son las mejores motivaciones por qué demostraron que si se puede, pusieron el listón muy alto y ahora yo quiero demostrar lo mismo, que en Chihuahua hay talento y grandes peleadores”, indicó.

Por otra parte, Fernando Padilla evaluó su próxima pelea ante el canadiense Kyle Nelson, el cual ya cuenta con más peleas dentro del circuito.

“(Su experiencia) La contrarrestó con mi experiencia. Me pasó en la pelea anterior, y terminé con el triunfo. Kyle viene de una pelea buena ante un prospecto, pero va a ser diferente, yo ya demostré que el escenario no pesa y voy a dar todo de mí. No me gusta mucho hablar, pero, yo entrené para ganar”, dijo.

También evaluó los cambios que ejercerán sobre la última reyerta, en donde finalizó con un nocaut en el primer round.

“No hay mucho que estudiar, fue una pelea rápida por qué capitalicé mis ataques, pero quiero demostrar que ese Fernando va a estar siempre en la jaula. Pero si puedo terminar cada pelea en un round, así sea yo no voy a jugar en la jaula, yo me voy a morir en la raya o mato al otro”, indicó.

Fernando Padilla también resolvió la incógnita alrededor de su apodo: “El Valiente”.

“El valiente fue por mi tatuaje todo fue hecho por empezó por el tatuaje, que tengo en el brazo derecho, es el valiente de la lotería. Yo siempre he dicho que vivo mi vida así, con valentía. Desde que me aventé a entrenar en la escuela, en la vida en general. Yo siento que las pude siempre salgo adelante por ser valiente. Entonces, por eso me puse el tatuaje, siempre quise que fuera mi primer tatuaje y trae muchos significados. y le puse el cinturón de la UFC

Y cuando gana el cinturón, pues lo voy a lo voy a rellenar”, finalizó